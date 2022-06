Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall: A2 bei Hannover gesperrt Stand: 30.06.2022 07:30 Uhr Auf der A2 bei Hannover ist gestern Abend ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt. Er war nahezu ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. Die Autobahn in Richtung Berlin ist heute Morgen noch gesperrt.

Zwischen Kreuz Hannover-Buchholz und Kreuz Hannover-Ost dauern die Aufräumarbeiten weiter an. Der Verkehr staut sich aktuell auf einer Strecke von sechs Kilometern. Die Sperrung soll voraussichtlich um 8 Uhr aufgehoben werden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Lkw-Fahrer am Abend ungebremst mit seinem Sattelzug auf einen am Stauende stehenden Lastwagen aufgefahren. Dabei wurde das Führerhaus des Lkw zerdrückt und vom Fahrgestell abgetrennt. Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Lkw bleiben quer auf der Fahrbahn stehen

Die beiden Lastwagen verkeilten sich laut Feuerwehr ineinander und rutschten gegen einen weiteren Lkw. Schließlich blieben die Fahrzeuge quer über der Fahrbahn stehen. Der Unfall-Lkw hatte einen Bagger und einen Anhänger geladen, die beide auf die Fahrbahn stürzten. Die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.06.2022 | 07:30 Uhr