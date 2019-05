Stand: 29.05.2019 10:06 Uhr

Lkw-Fahrer nach Unfall tot - A2 gesperrt

Bei einem Unfall auf der A2 ist am Morgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen seien schwer verletzt worden, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Insgesamt seien vier Laster an dem Unfall zwischen Rehren und Bad Nenndorf beteiligt. Die Strecke in Richtung Hannover sei derzeit gesperrt. Der Verkehr staut sich auf einer Länge von zehn Kilometern. Auch ein Rettungshubschrauber ist demnach im Einsatz.

A2 erst am Morgen wieder freigegeben worden

Die Umleitungsstrecken sind überlastet, wie die Verkehrsmanagement-Zentrale mitteilte. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die A2 war auf dieser Strecke erst am morgen wieder freigegeben worden. Nach einem Unfall am Montag musste die Fahrbahndecke erneuert werden.

