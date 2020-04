Stand: 22.04.2020 09:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lkw-Brand auf A2: Langer Stau Richtung Berlin

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Lkw auf der Autobahn 2 bei Hannover in Brand geraten. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat der mit Pappe beladene Anhänger Feuer gefangen. Die Pappe verteilte sich zwischen den Anschlussstellen Hannover-Langenhagen und Hannover-Buchholz brennend über die Autobahn. Diese war in Fahrtrichtung Berlin zeitweise voll gesperrt. Am Morgen meldete die Verkehrsmanagementzentrale noch sechs Kilometer Stau. Der Fahrer blieb unverletzt, er hatte die Zugmaschine laut Feuerwehr abkoppeln und in Sicherheit bringen können. Der Asphalt auf dem betroffenen Fahrbahnabschnitt muss nun voraussichtlich erneuert werden.

A2: Lkw-Anhänger mit Pappe ausgebrannt 22.04.2020 08:59 Uhr Auf der A2 ist in der Nacht zu Mittwoch am Kreuz Hannover-Buchholz ein mit Pappe beladener Lkw-Anhänger ausgebrannt. Die Autobahn in Richtung Berlin war zeitweise voll gesperrt.







