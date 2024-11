Stand: 13.11.2024 09:37 Uhr Livestream bei TikTok löst Polizeieinsatz in Stadthagen aus

In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist die Polizei in der Nacht zu Mittwoch wegen eines Livestreams bei TikTok alarmiert worden. Darin sei zu sehen gewesen, wie ein Mann scheinbar misshandelt wurde. Laut Polizei hieß es, dass ihm unter anderem von zwei weiteren Personen die Haare geschnitten worden seien. Da der Mann in dem Video seinen Namen nannte, habe die Polizei seine Adresse ermittelt und sei dorthin gefahren. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte das vermeintliche Opfer an. Der Mann habe versichert, dass alles, was in dem Livestream zu sehen gewesen sei, freiwillig geschah, teilte die Polizei mit. Es sei sogar seine Idee gewesen. Da alles sehr hektisch gewesen sei, habe ein anderer Eindruck entstehen können. Mit der neuen Frisur sei er jedenfalls zufrieden, sagte er laut Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Social Media