Live im Stream: Hannovers Oberbürgermeister Onay spricht vor UN Stand: 05.03.2025 17:36 Uhr Als Vertreter der "Mayors for Peace" setzt sich Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) für atomare Abrüstung ein. Darüber spricht er am Abend vor den Vereinten Nationen in New York.

Laut Redemanuskript, das dem NDR Niedersachsen vorliegt, wird Onay auf die Zerstörung Hannovers im Zweiten Weltkrieg hinweisen, um dann auf die aktuelle Bedrohungslage Bezug zu nehmen. Die Vereinten Nationen übertragen die Rede Onays auf ihrem YouTube-Kanal.

Onay als Vertreter der "Mayors for Peace"

Die Konferenz beschäftigt sich bis einschließlich Freitag mit der Frage, wie eine Welt ohne Atomwaffen möglich wäre. An dem Treffen nehmen Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Staaten sowie Nichtregierungsorganisationen teil - wie die "Mayors for Peace" (auf Deutsch: Bürgermeister für den Frieden). Die Organisation ist ein weltweites Bündnis von Städten, das sich für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzt. Für sie vertritt Onay seinen Amtskollegen aus Hannovers japanischer Partnerstadt Hiroshima.

Onay plant weitere Termine in New York

Der Auftritt bei den Vereinten Nationen ist nicht der einzige Termin Onays in New York. Er will sich dort auch mit dem stellvertretenden Außenminister Mexikos treffen. Das lateinamerikanische Land gehört zu den führenden Unterstützern des Atomwaffenverbotsvertrages. Zudem wird Onay noch das "Hanna Ahrendt Centre" besuchen. Die weltbekannte Sozialwissenschaftlerin stammt gebürtig aus Hannover und floh vor den Nationalsozialisten nach Amerika.

Wer sind die "Mayors for Peace"? Die Organisation "Mayors for Peace" wurde 1982 vom Bürgermeister der japanischen Stadt Hiroshima gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Mehr als 8.470 Städte in 166 Ländern gehören dem Netzwerk an - darunter auch 900 Städte in Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.02.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover