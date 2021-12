Live: Lauterbach äußert sich in Hannover zu Corona und Impfungen Stand: 17.12.2021 11:38 Uhr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat heute das Impfzentrum am Zoo in Hannover besucht. Am Mittag gibt er zusammen mit Ministerpräsident Weil ein Statement ab. NDR.de überträgt live.

Das Impfzentrum am Zoo bietet seit Mittwoch auch Impfungen für Kinder ab fünf Jahren an. Bei seinem Besuch sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass Impfungen auch für Kinder den besten Schutz in der Corona-Pandemie böten - darauf deuteten alle Daten hin. Auch für Kinder müsse es daher unkomplizierte Impfangebote geben.

Pressekonferenz mit Ministerpräsident Weil

Nach seinem Besuch des Impfzentrums trifft sich der Bundesgesundheitsminister mit Mitgliedern der Landesregierung. Kommt genug Impfstoff? Wie sieht die Versorgung mit Biontech und Moderna im kommenden Jahr aus? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Besprechung. Im Anschluss werden sich Lauterbach und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), vermutlich zwischen 12 und 13 Uhr, vor der Presse äußern.

Weil empfängt Generalmajor Breuer am Nachmittag

Niedersachsens Ministerpräsident trifft sich im Anschluss mit dem Leiter des neuen Corona-Krisenstabs der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer. Breuer wird am Nachmittag in der Niedersächsischen Staatskanzlei zu Gast sein. Weil und Breuer sprechen gemeinsam mit Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) über die Kooperation zwischen Bund und Niedersachsen sowie über das aktuelle Lagebild.

