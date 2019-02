Stand: 05.02.2019 13:30 Uhr

Live: Landtag berät auf Sondersitzung über Nord/LB

Auf einer Sondersitzung des Niedersächsischen Landtags debattieren die Abgeordneten heute über die Zukunft der Nord/LB. Das Land Niedersachsen hält an der kriselnden Landesbank die Anteilsmehrheit und will diese auch behalten. Dafür ist es bereit, die wegen fauler Schiffskredite ins Schlingern geratene Bank mit 1,5 Milliarden Euro zu stützen. Weitere 1,2 Milliarden Euro will der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) bereitstellen. Dieser Lösung stimmte am Sonnabend auch der Aufsichtsrat der Nord/LB zu. Nun sollen die Abgeordneten des Landtags über die Zukunft der Bank diskutieren.

Kritik von FDP und Grünen

Bereits im Vorfeld gab es kritische Reaktionen auf das Vorhaben der rot-schwarzen Landesregierung: Die Zusage des Landes koste die Steuerzahler mindestens 1,5 Milliarden Euro, sagte der FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Diesem sehr hohen Preis stehe eine unsichere Zukunft der Nord/LB gegenüber. Der Grünen-Finanzexperte Stefan Wenzel kritisierte, dass die Kosten und das Geschäftsmodell weiter im Dunkeln blieben.

Finanzminister will Landesvermögen schützen

Die Landesregierung ist dagegen überzeugt, den besten und wirtschaftlichsten Weg gefunden zu haben, um die angeschlagene Nord/LB wieder zu stabilisieren. Die Landesbank soll ihre faulen Schiffskredite abstoßen, zusätzliches Geld bekommen und verkleinert werden. Von diesen Maßnahmen erhofft sich die Landesregierung eine solide Bank, die nicht wieder in eine Krise rutscht. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sagte, es gehe darum, Landesvermögen zu schützen. Die Investition in die Bank solle sich langfristig auszahlen.

