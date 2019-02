Stand: 19.02.2019 15:30 Uhr

Live: Landrat äußert sich zu Vermerk im Fall Lügde

Nachdem ein Mitarbeiter des Landkreises Hameln-Pyrmont im Zusammenhang mit dem massenhaften sexuellen Kindesmissbrauch in Lügde (Nordrhein-Westfalen) freigestellt worden ist, will sich der Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels (SPD), heute zu dem Fall äußern. Der Mitarbeiter hatte zuvor eingeräumt, einen Vermerk in der Sache nachträglich in Akten des Jugendamts einsortiert und rückdatiert zu haben. NDR.de überträgt die Pressekonferenz aus dem Kreishaus in Hameln jetzt im Livestream.

Hinweise an das Jugendamt

Die Mutter, die mit ihrer Anzeige die Ermittlungen zu dem Missbrauchsfall auf dem Campingplatz auslöste, hat schwere Vorwürfe gegen Polizei und Jugendämter erhoben. Es habe schon 2016 Hinweise auf einen möglichen Missbrauch gegeben. "Wenn sie schon 2016 den Hinweisen nachgegangen wären, dann wäre meiner Tochter nichts passiert", sagte sie in einem Interview mit NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung". Die Behörden gingen aber erst nach einer Anzeige im Oktober 2018 gegen die Verdächtigen vor, obwohl Hinweise zuvor auch beim Jugendamt eingegangen waren.

Drei Hauptverdächtige in Untersuchungshaft

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass mindestens 31 Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind. Zu den drei Hauptverdächtigen gehört ein 56-jähriger Dauercamper. Er soll seine Pflegetochter missbraucht haben. Ein 48-Jähriger aus Stade soll den Missbrauch unter anderem über das Internet verfolgt und die Täter angeleitet haben. Außerdem wird ein 33-Jähriger aus Steinheim (Landkreis Höxter) verdächtigt, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Die drei Männer sitzen in Untersuchungshaft, gegen drei weitere Verdächtige wird ermittelt.

