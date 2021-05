Live: Corona-Krisenstab zur Impfkampagne in Niedersachsen Stand: 31.05.2021 22:16 Uhr Wie viele Niedersachsen sind geimpft? Was sind die weiteren Pläne? Am Dienstag informiert der Krisenstab darüber, wie es im Land weitergeht. NDR.de zeigt die Pressekonferenz um 13 Uhr im Livestream.

Derzeit sinken die Inzidenzwerte in den Landkreisen weiter. Seit Montag sind viele Maßnahmen deutlich gelockert worden. Was könnte das für das Infektionsgeschehen bedeuten? Diese und Fragen nach dem Schulstart in Präsenz könnten Thema bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Krisenstabs um Chef Heiger Scholz und seine Vertreterin Claudia Schröder sein.

Lage entspannt sich in Niedersachsen

Seit Beginn der Woche kehrt das öffentliche Leben in Niedersachsen zurück. Dazu zählt zum Beispiel, dass für einen Besuch in der Außengastronomie kein negativer Schnelltest mehr notwendig ist, wenn der Inzidenz-Wert in betroffenen Landkreis stabil unter 50 liegt. Außerdem sind nahezu alle Schule in Niedersachsen wieder zurück in den Klassenräumen.

