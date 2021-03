Linke in Niedersachsen bestätigt Führungsduo Stand: 13.03.2021 18:16 Uhr Die Linkspartei in Niedersachsen hat ihre Doppelspitze wiedergewählt. Mit deutlicher Mehrheit stimmten die Delegierten für ihre Vorsitzenden Heidi Reichinnek und Lars Leopold.

Reichinnek aus Osnabrück erhielt 76 Prozent der Delegierten-Stimmen, für Leopold vom Kreisverband Hildesheim votierten knapp 83 Prozent. Gegenkandidaten gab es nicht. Zum Landesparteitag in Hannover kamen rund 170 Delegierte, die Corona-konform in einer Schule tagen wollten. Das Hygienekonzept sah vor, dass alle Mitglieder zu Beginn der Veranstaltung auf das Coronavirus getestet wurden und Masken tragen mussten.

Umfrage sieht Linke bei fünf Prozent

Einer aktuellen Umfrage zufolge sieht sich Die Linke in Niedersachsen im Aufwind. Ihr Vorsitzender Leopold sagte: "Es freut uns, dass wir als Partei in Umfragen stabil bei fünf Prozent gehandelt werden." Dies stimme für die Kommunalwahlen am 12. September optimistisch. Die Linke wolle dabei verstärkt für bezahlbares Wohnen, einen Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs mit Senkung der Preise und für Investitionen in Schulen und Kitas werben. Mit Blick auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen müsse erreicht werden, vermögende Menschen gerechter an den Krisenkosten zu beteiligen.

Landeschefin will Freigabe von Impfpatenten

Co-Landeschefin Reichinnek sagte, eine Mehrheit der Menschen befürworte weiterhin grundsätzlich Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. "Damit die Produktion von Impfstoffen endlich angekurbelt wird, gehören die Patente freigegeben", forderte sie.

