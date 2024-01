Stand: 02.01.2024 18:00 Uhr Linienbus prallt in Wohnhaus - Fahrer schwer verletzt

In Wennigsen (Region Hannover) ist am Dienstag ein Linienbus in ein Einfamilienhaus gefahren. Der Busfahrer hatte offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Bus saßen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers acht Fahrgäste - sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Wohnhaus ist dem Sprecher zufolge unbewohnt. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.