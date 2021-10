Stand: 14.10.2021 13:57 Uhr Linienbus in Hameln verunglückt - mehrere Schüler verletzt

In Hameln ist am Donnerstagmorgen ein Linienbus auf der in die Stadt führenden Bundesstraße 1 verunglückt. Dabei wurden insgesamt acht Fahrgäste im Alter von 11 bis 20 leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Bei den meisten soll es sich laut Polizei um Schülerinnen und Schüler handeln. Den Angaben zufolge war der Bus gegen 7.30 Uhr mit einem Auto kollidiert, dass die Fahrspur wechselte. Der 56-jährige Autofahrer hatte den Bus dabei offenbar übersehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2021 | 13:30 Uhr