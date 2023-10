Linienbus erfasst Fußgänger - Fahrgäste retten ihm das Leben Stand: 28.10.2023 16:47 Uhr Ein Mann ist Freitagabend in Hannover von einem Linienbus angefahren und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Fahrgäste des Busses hatten den 50-Jährigen reanimiert. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Gesundheitszustand des 50-Jährigen sei derzeit stabil, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Der Mann war am Freitagabend mit seiner Ehefrau zu Fuß in Hannovers Stadtteil Südstadt unterwegs, als er gegen 19 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von einem Linienbus der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra erfasst wurde. Ersthelfer aus dem Bus reanimierten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die 48-jährige Ehefrau erlitt durch den Zusammenstoß laut Polizei leichte Verletzungen. Der 64-jähriger Busfahrer habe einen Schock erlitten. Die Retter seien mit acht Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz gewesen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Verkehrsunfalldienst Hannover ermittelt jetzt nach eigenen Angaben wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge eines Verkehrsunfalls. Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache oder zum Ablauf der Geschehnisse geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

