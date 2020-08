Stand: 25.08.2020 09:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Linden-Süd: Polizei ermittelt nach erneutem Brand

Nach einem erneuten Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ermittelt die Polizei. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Feuerwehr hatte am Montagnachmittag vier Menschen per Drehleiter aus ihren Wohnungen im Stadtteil Linden-Süd holen müssen, weil das Treppenhaus wegen brennendem Gerümpel stark verraucht war. Eine Frau kam ins Krankenhaus, weil sie möglicherweise giftiges Rauchgas eingeatmet hatte. Die Brandursache ist noch unklar. In den vergangenen Wochen hatte es in Linden-Süd mehrfach gebrannt. Einige Feuer wurden laut Polizei absichtlich gelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.08.2020 | 07:30 Uhr