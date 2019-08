Stand: 02.08.2019 15:28 Uhr

Lies vor Wechsel zu Energie-Lobbyverband?

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) steht womöglich kurz vor einem Wechsel zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Er soll Hauptgeschäftsführer der Lobbyorganisation werden. Entsprechende Medienberichte wurden dem NDR aus unterrichteten Kreisen bestätigt: Lies hat ein entsprechendes Angebot vorliegen. Im BDEW sind unter anderem die Energiekonzerne RWE und e.on organisiert. Das Pikante an dem Wechsel: Lies ist seit November 2017 Umweltminister und verantwortet damit auch die Energiepolitik des Landes. Zuvor war er vier Jahre lang Wirtschaftsminister.

Weil will Entscheidung bis Montag

Lies selbst hat auf eine NDR Anfrage am Freitag nicht reagiert. Nach NDR Informationen erwartet Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bis Montag eine endgültige Entscheidung seines Ministers.

Freiwillige Selbstverpflichtung in Niedersachsen

Es könnte sich um eine Art fliegenden Wechsel in einen neuen Aufgabenbereich handeln. Auf Bundesebene gilt seit 2015 eine 18-monatige Karenzzeit für Minister und Parlamentarische Staatssekretäre, die in die Wirtschaft wechseln. Niedersachsen hat bislang keine verpflichtende Karenzzeit eingeführt. Hier gibt es lediglich eine freiwillige Selbstverpflichtung: Die Politiker verzichten demnach für maximal sechs Monate nach dem Ausscheiden aus ihrem Amt auf eine Tätigkeit in Unternehmen, zu denen sie in ihrer Amtszeit engen Kontakt hatten.

Keine Stellungnahme vom BDEW

Vom BDEW hieß es auf eine entsprechende NDR Anfrage: "Über personelle Veränderungen informiert der BDEW grundsätzlich erst dann, wenn die zuständigen und legitimierten Gremien über eine Personalie abschließend entschieden haben." Das Präsidium des Verbandes will in Kürze über die Nachfolge von Geschäftsführer Stefan Kapferer (FDP) entscheiden, der das Amt seit 2016 inne hat. Von 1994 bis 1998 fungierte er als Landesgeschäftsführer der FDP Niedersachsen.

