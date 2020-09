Stand: 15.09.2020 18:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lies: Nicht mehr als 500 Wölfe in Niedersachsen

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) fordert eine Obergrenze für die Anzahl der Wölfe im Land. In Niedersachsen könne er sich nicht mehr als 500 Wölfe vorstellen, sagte Lies der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Derzeit leben etwa 75 sogenannte Alttiere im Land - Lies macht sich für eine maximale Anzahl von 100 Alttieren stark. Das würde folglich auch Abschüsse bedeuten.

Lies: "Habe für französisches Modell geworben"

Das Modell stammt aus Frankreich: Dort ist eine landesweite Obergrenze von 500 Alttieren eingeführt worden. "Ich habe sehr für das französische Modell geworben", sagte Lies am Dienstag im Landtag in Hannover. Hintergrund war eine Debatte über Gefahren für das Pferdeland Niedersachsen durch Wölfe. Nach Ansicht von CDU, FDP und AfD ist die Obergrenze in Niedersachsen längst überschritten.

"Der Wolf ist und bleibt hier in Niedersachsen", so Lies weiter. Es müsse aber eine Lösung gefunden werden, die auch der Weidetierhaltung gerecht werde.

