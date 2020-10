Stand: 14.10.2020 07:41 Uhr Lieferprobleme: Nachschub für Grippe-Impfstoff in Sicht

Regionale Lieferschwierigkeiten beim Grippe-Impfstoff können nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) bald ausgeglichen werden. Derzeit sei die Nachfrage nach der Grippeimpfung hoch, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke der Deutschen Presse-Agentur. "Die Engpässe werden aber durch Nachlieferungen in den kommenden Tagen und Wochen kompensiert", so Haffke. Die Lage sei regional unterschiedlich, Lieferschwierigkeiten gebe es derzeit eher im städtischen Bereich. Nach Angaben der KVN haben die niedersächsischen Ärztinnen und Ärzte bereits im Januar 2020 rund 1,4 Millionen Impfstoffdosen für Niedersachsen bestellt. Zusätzlich könnte Niedersachsen weitere 1,2 Millionen Impfdosen in den kommenden Wochen über den Bund bekommen. "Damit stehen doppelt so viele Impfdosen zur Verfügung, wie in der vergangenen Impfsaison 2019/2020 verimpft worden sind", sagte der KVN-Sprecher.

