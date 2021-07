Stand: 01.07.2021 20:45 Uhr Lieferfahrzeug mit Paketen in Hildesheim gestohlen

Ein Auslieferungsfahrzeug eines Paketzustellers ist am helllichten Tag in Hildesheim gestohlen worden. Der Mann hatte den Wagen am Donnerstagmittag nur kurz abgestellt, um eine Sendung auszuliefern, wie die Polizei mitteilte. Dabei ließ er den Fahrzeugschlüssel stecken. Ein Unbekannter entwendete das Auto samt der Warensendungen. Etwa eine Stunde später entdeckte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei den Pkw verschlossen am Fahrbahnrand. Ob Pakete gestohlen wurden, war zunächst unklar. Zeugen können sich bei der Polizei Hildesheim unter 05121 939 115 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.07.2021 | 06:30 Uhr