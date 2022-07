Stand: 29.07.2022 09:03 Uhr Liebenau: 16 Bewohner bringen sich bei Hausbrand in Sicherheit

In Liebenau im Landkreis Nienburg ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Alle 16 Bewohnerinnen und Bewohner haben sich laut Polizei selbst in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist den Angaben zu Folge vorerst nicht mehr bewohnbar - die Gemeinde hat angekündigt, sich um die Unterbringung der Menschen zu kümmern. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge im Erdgeschoss des Hauses aus, die Brandursache war zunächst unklar.

