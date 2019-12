Stand: 22.12.2019 13:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Leuchtende Bulliparade rollt durch Hannover

"Graubrot" in Dänemark, "Gurke und Hippie-Van" in den USA, "Mörder-Bus" in Peru - es gibt viele ausgefallene Spitznamen für den VW Bulli. Sie zeigen vor allem eins: Wie weit es die eigentlich VW Typ 2 genannte Karosse gebracht hat: In Hannover und Brasilien produziert, wird er seit Jahrzehnten in die gesamte Welt exportiert und hat es nebenher zum Kult-Objekt gebracht. Kurz vor Weihnachten wurde dieser Kult weiter bedient: Am Vorabend des vierten Advents haben sich mehr als 30 Oldtimer-Liebhaber mit ihren Fahrzeugen in Hannover zur sogenannten Twinkle Light Cruise getroffen.

Funkelnde "alte Schätzchen"

Das Besondere an der Aktion: Viele "alte Schätzchen", neben Bullis rollten auch VW-Käfer durch die Innenstadt, waren aufwendig mit leuchtenden Lichterketten geschmückt - und ließen so nicht nur die Herzen von Oldtimer-Liebhabern aufgehen.

1.500 Zuschauer bei der Lichterfahrt

Organisiert wurde die "Twinkle Light Cruise" von Alexander Frank und seine Frau Katrin - beide hatten die besondere Lichterfahrt vor Weihnachten erstmals im Jahr 2018 auf die Beine gestellt. Überwältigt zeigten sich beide vom Publikumsinteresse bei der erneuten Auflage: Rund 1.500 Zuschauern sollen sich die Lichterfahrt diesmal angesehen haben. Wie bei der Premiere vor einem Jahr beteiligte sich auch die VW-Sparte der leichten Nutzfahrzeuge an der Lichterfahrt - mit drei historischen Bullis und einem modernen T6.1-Multivan. Alle waren mit Tausenden von LED-Lichtern dekoriert, hieß es.

