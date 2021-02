Stand: 17.02.2021 20:00 Uhr Letztes Wort im IS-Prozess: Angeklagter schweigt

Der mutmaßliche Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der sich "Abu Walaa" nennt, hat zu Prozessende am Oberlandesgericht Celle die Möglichkeit des letzten Wortes nicht genutzt und geschwiegen. Für einen Mitangeklagten forderten die Verteidiger am Mittwoch Freispruch vom Vorwurf der Unterstützung einer Terrororganisation im Ausland und eine Geldstrafe für die Weitergabe eines Handys. Die Männer müssen sich seit September 2017 vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Sie sollen junge Menschen - vor allem im Raum Hildesheim - radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben. Die Urteile werden in der kommenden Woche erwartet.

