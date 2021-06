Letzte Soldaten aus Afghanistan in Wunstorf gelandet Stand: 30.06.2021 14:55 Uhr Die letzten Soldaten der Bundeswehr sind am Mittwoch aus Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt. Mehrere Transportmaschinen der Luftwaffe landeten auf dem Stützpunkt in Wunstorf bei Hannover.

Damit endet einer der längsten und auch gefährlichsten Einsätze für die deutschen Streitkräfte. Die letzte deutsche Maschine hatte am Dienstagabend den afghanischen Luftraum um 21.24 Uhr verlassen. An Bord war der deutsche Kommandeur, General Ansgar Meyer. Camp Marmal, einst größter Bundeswehr-Stützpunkt außerhalb Deutschlands, war zuvor geräumt und an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden. Die Soldaten wurden mit vier Militärmaschinen aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif im Norden des Landes ausgeflogen.

Verteidigungsministerin: "Historisches Kapitel"

Nach einer nächtlichen Zwischenlandung in der georgischen Hauptstadt Tiflis flogen die Maschinen am Mittwoch weiter Richtung Deutschland. In Wunstorf gab es nach der Landung aufgrund der Corona-Pandemie kein großes militärisches Zeremoniell zum Empfang. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte den Einsatz in Afghanistan bereits am Dienstag gewürdigt. "Nach fast 20 Jahren Einsatz haben heute Nacht die letzten Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr Afghanistan verlassen", sagte die CDU-Politikerin. Ein historisches Kapitel gehe zu Ende, ein intensiver Einsatz, der die Bundeswehr gefordert und geprägt und bei dem sich die Bundeswehr im Kampf bewährt habe.

Einsatz kostete 59 Soldaten das Leben

Der Afghanistan-Einsatz war einer der bisher gefährlichsten Auslandsmissionen der Bundeswehr. 59 deutsche Soldaten verloren in Afghanistan ihr Leben, 35 bei Anschlägen oder in Gefechten. Mehr als zwölf Milliarden Euro kostete der Einsatz, der ursprünglich der Friedenssicherung dienen sollte und dann zum Kampfeinsatz gegen die aufständischen Taliban wurde. Zuletzt war der Kernauftrag der NATO-Truppe die Ausbildung afghanischer Streitkräfte. Über die Jahre waren insgesamt rund 150.000 deutsche Soldaten zeitweise am Hindukusch stationiert.

