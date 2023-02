"Letzte Generation": Polizei ermittelt gegen Klimaaktivisten Stand: 14.02.2023 07:44 Uhr Ein Klimaprotest von Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" in Hannover könnte nun juristische Konsequenzen haben. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung gegen zwölf Personen.

Sie hatten am Montag in der Innenstadt von Hannover eine Kreuzung blockiert. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich um die Mittagszeit auf die Fahrbahn am Königsworther Platz gesetzt und festgeklebt. Rund um die viel befahrene Kreuzung kam es für etwa eineinhalb Stunden zu erheblichen Verkehrsproblemen. Die Polizei löste die Aktivistinnen und Aktivsten mit Olivenöl vom Asphalt und trug sie von der Straße. Bereits in der vergangenen Woche hatten Aktivisten mehrfach Straßen in Hannover blockiert, um auf den schleppenden Kampf gegen die Erderwärmung aufmerksam zu machen.

VIDEO: Hannover: "Letzte Generation" klebt sich auf Deisterkreisel (07.02.2023) (1 Min)

