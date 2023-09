Stand: 04.09.2023 09:36 Uhr "Letzte Generation": Aktivisten blockieren Straßen in Celle

In der Innenstadt von Celle haben sich am Montagmorgen Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" auf der Straße festgeklebt und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Polizeiangaben setzten sich gegen 8 Uhr je fünf Personen auf die Straße im Bereich der Bahnhofstraße und des Thaerplatzes. Dabei klebten sich jeweils die außen sitzenden Personen fest. Laut Polizei brachte die Aktion den Verkehr erheblich ins Stocken. Im Bereich des Thaerplatzes holten Beamte vier Personen nach einer Dreiviertelstunde von der Straße. Bei einem weiteren Beteiligten zog sich dies hin - die Person müsse mit einem Spezialgerät entfernt werden, hieß es am Vormittag. Auch im Bereich der Bahnhofstraße konnten zunächst nicht alle Aktivisten von der Straße geholt werden. Hier kommt es ebenfalls zu Behinderungen. Die "Letzte Generation" sprach von friedlichem zivilem Widerstand. Die Aktivisten hatten zudem angekündigt, in Celle eine Statue mit Farbe zu übergießen.

Weitere Informationen Innenministerium: Keine Gebühren für Klimaaktivisten geplant Die CDU in Niedersachsen hatte gefordert, für den Polizeieinsatz bei Klebeaktionen eine sogenannte Wegtragegebühr zu erheben. (19.04.2023) mehr Klimaaktivisten blockieren Feierabend-Verkehr in Celle Die vier Aktivisten klebten sich am Rand der Innenstadt auf die Fahrbahn. Die Polizei holte sich Rat bei Kollegen. (31.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min