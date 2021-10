Stand: 25.10.2021 09:00 Uhr Lesung über China abgesagt: Eklat an Leibniz Uni in Hannover

Eine für Mittwoch geplante Lesung aus einer neuen Biografie über den chinesischen Staatschef Xi Jinpning an der Leibniz Universität Hannover ist abgesagt worden - offenbar nachdem von chinesischer Seite Druck ausgeübt worden ist. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Die Autoren, Ex-"Spiegel"-Chef Stefan Aust und der langjährige China-Korrespondent Adrian Geiges, wollten ihr Buch "Xi Jinping - der mächtigste Mann der Welt" per Onlinelesung parallel in Hannover und Duisburg vorstellen. Alles sei mit den gastgebenden Konfuzius-Instituten lange vorher abgesprochen gewesen, sagte Geiges der "HAZ". Doch dann habe die Tongji-Universität Shanghai, die das Leibniz-Konfuzius-Institut zusammen mit der hannoverschen Leibniz-Universität betreibt, interveniert, um die Lesung zu verhindern. In Duisburg habe sich der chinesische Generalkonsul in Düsseldorf persönlich eingeschaltet, damit die Veranstaltung ausfällt. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) sagte der "HAZ" am Sonntag: "In Deutschland herrschen Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Jeder der bei uns lebt und lehrt, sollte sich dessen bewusst sein. Daher ist die Absage der Vorlesung an den beiden Konfuzius-Instituten nicht akzeptabel."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.10.2021 | 08:00 Uhr