Stand: 12.01.2021 12:01 Uhr Lesbisches Paar kämpft weiter für gemeinsame Mutterschaft

Ein lesbisches Paar aus dem Landkreis Hildesheim kämpft für die gemeinsame Mutterschaft seines Kindes. Die Tochter des Paares ist im vergangenen Jahr geboren worden; die beiden Frauen wollen, dass beide als gleichberechtigte Elternteile in der Geburtsurkunde eingetragen werden. Bei lesbischen Elternpaaren muss die zweite Mutter normalerweise vor einem Familiengericht beantragen, das Kind als Stiefkind zu adoptieren. In erster Instanz waren die Klägerinnen gescheitert. Am Mittwoch befasst sich nun das Oberlandesgericht Celle mit dem Fall. Nach Angaben des Gerichtes wird das Urteil in zwei bis drei Wochen verkündet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.01.2021 | 10:30 Uhr