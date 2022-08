Stand: 16.08.2022 13:12 Uhr "Leinewelle" nimmt langsam Formen an

In der kommenden Woche nimmt die "Leinewelle" langsam Form an: Dann wird die Wellentechnik für das Surf-Projekt in Hannover geliefert. Am Dienstag sollen die ersten beiden Wellenkörper angeschlossen werden, mit denen sich die Surfwelle dann hydraulisch steuern lassen wird, heißt es vom Leinewellen-Verein. Zwei weitere Wellenkörper sollen am Mittwoch folgen. Im Oktober könnte dann der Testbetrieb durch Mitarbeiter der Technik-Firma beginnen. Im kommenden Frühjahr soll die "Leinewelle" eröffnet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.08.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Freizeitsport