Leinewelle in Hannover: Eröffnung Ende April Stand: 22.03.2023 14:30 Uhr Fast so schön gelegen wie die Eisbachwelle im Englischen Garten in München: Die Leinewelle in Hannover wird am langen Wochenende rund um den 1. Mai eröffnet - mit der Rapid Surf DM.

Am 29. und 30. April wird auf der "Leinewelle" in Hannover die Deutsche Meisterschaft im Rapidsurf ausgetragen. In den vergangenen Wochen haben Profisurferinnen und -surfer die stehende Welle bereits getestet. "Das Feedback war durchgängig begeistert." Profisurferin Anika Weizel sagte: "Was für eine tolle Welle, was für ein Ambiente mitten in der Stadt! Man sieht Hannover mit ganz anderen Augen!" Die Meisterschaft wird am Eröffnungswochenende auf eine großen Leinwand am Fluss übertragen. Das sagte Sebastian Stern, Sprecher des Vereins Leinewelle e.V., dem NDR Niedersachsen. Am Ufer werde es Musik geben, Balance-Spiele für Kinder und eine Skatebahn.

28. April: Eröffnung der Leinewelle und offizieller Trainingstag der Profis

Bereits am Freitag, 28. April, wird der neue Surftreff offiziell eröffnet. Erwartet werden der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und die Sponsoren des Projekts. Am Nachmittag beginnt dann das Training der Athletinnen und Athleten für die Meisterschaft, sagte Stern. Man könne also schon am Freitag den Profis auf der Leinewelle zusehen. Die stehende Welle hat rund 1,4 Millionen Euro gekostet. Ihr Bau hatte sich wegen diverser Einwände immer wieder verzögert. Geplant wurde sie vor zehn Jahren.

Höhe der Leinewelle ist verstellbar - Anfänger sind willkommen

Während Vereinsmitglieder wahrscheinlich schon ab April surfen können werden, öffnet die Welle am 1. Mai für alle, sagte Stern und betonte, die Welle sei keineswegs nur was für die Profi-Trendsportler im Rapid Surf. "Hier kann jeder surfen," betonte auch einer der Konstrukteure, Lasse Bauer, schon beim Testbetrieb im vergangenen Herbst: "Das ist auch was für Anfänger." Bauer entwarf die Welle nach dem Vorbild Münchens, wo der Eisbach im Englischen Garten ebenfalls zur Welle geformt wird und sich ganzjährig großer Beliebtheit erfreut. Die Leinewelle in Hannover liegt mitten in der Altstadt direkt am Landtag und wird von drei großen Wellenkörpern aus Stahl angetrieben. Zwei geschulte Vereinsmitglieder werden Stern zufolge immer da sein, wenn gesurft wird. "Unsere Wavemaster wissen, wie das hydraulische System funktioniert", erklärte Stern. Sie können demnach einstellen, wie hoch und steil die Welle wird. So kann die Welle an alle Niveaus angepasst werden.

Eine Stunde surfen kostet als Gast 20 Euro

Und so ist der Betrieb geplant: Man kann entweder als Gast surfen oder als Vereinsmitglied. Als Gast kostet eine Stunde 20 Euro, wie Stern sagte. Alle Surferinnen und Surfer müssen ihr Equipment selbst mitbringen. Leihausrüstung gibt es nicht. Stern - der gleichzeitig Vize-Vereinsvorsitzender ist - empfiehlt, neben dem Surfbrett auch einen Helm und einen Neoprenanzug zu tragen. Bei kaltem Wetter seien auch Handschuhe und Surfschuhe aus Neopren ratsam. Termine für Gäste sollen ab April auf der Internetseite von Leinewelle e.V. buchbar sein.

Öffnungszeiten: Leinewelle darf von 6 bis 22 Uhr genutzt werden

Geöffnet sein wird die Leinewelle das ganze Jahr über. Ab wann man morgens aufs Wasser kann und wie viel Zeit fürs Surfen nach Feierabend bleibt - das hängt von der Jahreszeit ab. Denn die Leinewelle werde nicht künstlich beleuchtet, erklärte Stern. Dafür habe der Verein keine Genehmigung bekommen. Man dürfe aber von 6 bis 22 Uhr öffnen. Ob das letztendlich auch so sein wird, hänge auch davon ab, wie viele "Wavemaster" pro Tag vor Ort sein können. Von den zwölf Surferinnen und Surfern, die pro Stunde auf die Welle können, müssen zwei geschulte Vereinsmitglieder sein, damit sie den Betrieb überwachen und Hilfestellung geben können.

