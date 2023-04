Leinewelle in Hannover: Am Wochenende Hotspot für Surf-Talente Stand: 29.04.2023 14:11 Uhr Die Leinewelle in Hannover ist offiziell eröffnet. An diesem Wochenende wird die künstliche Welle mit der Deutschen Meisterschaft im Rapid Surfing eingeweiht. Das lockt die Menschen in Hannover an.

Die Liegestühle im Sand stehen am Samstagmorgen schon an der Leinewelle bereit. Aus den Lautsprechern kommt Musik und die ersten Surferinnen und Surfer erreichen mit ihren Boards nach und nach die Leinewelle. Einige von ihnen nutzen schon einmal die Gelegenheit, die neue Welle einmal vor dem Wettbewerb auszuprobieren. Pünktlich zum Beginn der Veranstaltung schaut dann auch die Sonne vorbei und der Himmel ist nicht mehr ganz so grau. Am Leineufer stehen bereits vor Beginn des Wettbwerbs Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Start der Deutschen Meisterschaft im Rapid Surfing nicht verpassen wollen.

Surf-Talente sind angereist

Die Juroren nehmen ihre Plätze am Leineufer ein und dann fällt auch schon der Startschuss für die ersten Surfer. Christoph Engelbrecht, Sigfrid Bauer und Dennis Bengsch eröffnen die Meisterschaft. Jeder von ihnen hat jeweils 30 Sekunden Zeit, die Jury von ihrem Können zu überzeugen. Christoph Engelbrecht ist ein bekanntes Gesicht in der Surf-Szene. Er ist der amtierende Meister und aus München angereist.

Zuschauen und auch selbst aktiv werden

Für Zuschauer, die auch selbst aktiv werden wollen, gibt es ein Rahmenprogramm und verschiedene Aktivitäten. Wer sich ebenfalls an kunstvollen Bewegungen auf dem Brett versuchen möchte, kann erst einmal an Land üben. Eine Rampe zum Skaten steht bereit - für Erwachsene und auch für Kinder. Denn einige Elemente, die die Surfer auf der Leinewelle zeigen, kämen aus dem Skateboarding, so der Deutsche Wellenreitverband.

Verschiedene Altersgruppen treten bei der Meisterschaft an

Neben den Masterinnen und Mastern, die über 35 Jahre alt sind, gibt es auch jeweils eine offene Gruppe für Frauen und Männer. Hier treten Teilnehmende aller Altersgruppen gegeneinander an. Außerdem gibt es eine Gruppe für die Juniorinnen und Junioren unter 16 Jahren. Kinder müssen mindestens 12 Jahre alt sein, um auf der Leinewelle surfen zu dürfen.

Zuschauen geht live oder auch online

Interessierte können die Meisterschaft nicht nur in Hannover, sondern auch online verfolgen. Ein Livestream ermöglicht einen direkten Blick auf die Welle - und auf die Teilnehmer der verschiedenen Altersklassen. Gestreamt wird auch die Siegerehrung.

Das ist an den beiden Tagen der Rapid Surf DM geplant

Samstag, 29. April



10 bis 18 Uhr: 4. Deutsche Rapid Surf Meisterschaft im Bereich U16, Open, Ü35 - jeweils Damen und Herren

Sonntag, 30. April



10 Uhr: Fortführung der 4. Deutschen Rapid Surf Meisterschaft

14 Uhr: Siegerehrung Rapid Surf DM auf der Bühne und anschließende Pressekonferenz im Backstage

15 - 18 Uhr: "Dreamwave Best Trick" Contest

10 - 18 Uhr: moderiertes Bühnenprogramm

