"Leinewelle": Heute wird der erste Wellenkörper eingebaut Stand: 23.08.2022 02:00 Uhr Surfen mitten in Hannover: Mit dem Projekt "Leinewelle" geht es voran. Heute soll die Technik kommen.

Eine Firma schließt den ersten von drei sogenannten Wellenkörpern an, die die Surfwelle hydraulisch steuern. Die Wellenkörper zwei und drei folgen am Mittwoch. "Wenn alles planmäßig verläuft, wird im Oktober der Probe- und Testbetrieb aufgenommen", so "Leinewelle"-Vereinsvorsitzender Heiko Heybey in einer Mitteilung.

VIDEO: Hannover: Symbolischer Baustart für Leinewelle (25.06.2021) (2 Min)

Startschuss im Frühjahr 2023?

Die Surferinnen und Surfer sollen sich dann ab Frühjahr 2023 in die Wellen stürzen dürfen - knapp zehn Jahre nachdem die Macher das Projekt vorgestellt haben. Der Bau liegt am Hohen Ufer, rund 200 Meter vom Leineschloss und dem Niedersächsischen Landtag entfernt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.08.2022 | 15:00 Uhr