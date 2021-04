Stand: 16.04.2021 10:55 Uhr Leichenfund in Wald bei Freden: Identität noch immer unklar

Auch sechs Wochen nach dem Fund einer verwesten Leiche im Landkreis Hildesheim ist die Identität des Toten weiter unklar. Anfang März hatte ein Wanderer in einem Waldstück bei Freden den zum Teil skelettierten Körper entdeckt. "Trotz intensiver Ermittlungen sowie umfangreicher Untersuchungen in der Medizinischen Hochschule in Hannover sowie beim Landeskriminalamt, wo die DNA des Toten mit polizeilichen Datenbanken abgeglichen wurde", habe man die Identität bisher nicht klären könne, sagte ein Polzeisprecher. Seinen Angaben nach haben die Ermittler derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden. Sie hoffen nun auf Zeugen. Der Verstorbene war den Angaben zufolge mittleren Alters und außergewöhnlich kurzsichtig. Deshalb bittet die Polizei vor Augenärzte und Optiker um Mithilfe.

Weitere Informationen Freden: Wanderer findet Leiche in Waldstück Laut Polizei waren die sterblichen Überreste zum Teil verwest. Eine Obduktion ergab, dass es sich um einen Mann handelt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.04.2021 | 13:30 Uhr