Leichenfund in Fischbeck: Polizei ermittelt

In Fischbeck, einem Ortsteil von Hessisch Oldendorf, ist die Leiche eines 71 Jahre alten Mannes gefunden worden. Er ist nach Angaben der Polizei getötet worden. "Das Opfer wies Verletzungen auf, die es sich nicht selbst zugefügt haben konnte. Von einem mutmaßlichen Tatwerkzeug fehlt aber jede Spur", sagte eine Sprecherin NDR.de am Sonnabendmittag. Auch nach einer Obduktion wollte die Polizei in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover noch keinerlei Angaben zu einer möglichen Tatwaffe machen.

Lebensgefährtin entdeckt Leiche in Wohnung

Weitere Untersuchungen, so die Sprecherin weiter, sollen nun Klarheit liefern. Der Rentner war am 1. Mai gegen 15 Uhr von seiner Lebensgefährtin und einem Bekannten in seiner Wohnung in einem Vier-Parteien-Haus gefunden worden. Die Lebensgefährtin war mit dem Opfer verabredet. Als der Mann nicht erschien, machte sie sich Sorgen, so die Polizeisprecherin weiter. Gemeinsam mit einem Bekannten machte sie sich auf den Weg zur Wohnung ihres Freundes und entdeckte die Leiche.

