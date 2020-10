Stand: 20.10.2020 14:46 Uhr Leichenfund in Brunnen: Polizei geht von Unglücksfall aus

Nach dem Tod eines 54-Jährigen in Hameln geht die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus. Die Leiche des Mannes war am vergangenen Sonnabend in einem Brunnen im Hamelner Bürgergarten entdeckt worden. Mehrere Zeugen gaben an, dass der 54-Jährige am Abend vor seinem Tod stark betrunken gewesen und mehrfach gestürzt sei. Die Obduktion der Leiche am Dienstag brachte keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so eine Polizeisprecherin. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann alkoholisiert in den Brunnen fiel und ertrank.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.10.2020 | 13:30 Uhr