Leiche von Würmsee-Mord? Offenbar Knochen von Gewaltopfer gefunden Stand: 16.10.2023 11:05 Uhr Die Knochen, die vergangene Woche in Großburgwedel gefunden wurden, könnten möglicherweise den Würmsee-Mord aufklären. Laut Polizei stammen die Knochen von einer Frau. Ihr wurde offenbar Gewalt zugefügt.

Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Ergebnis eines DNA-Tests soll nun Klarheit bringen, es werde in den kommenden Tagen erwartet. Der Fundort der Knochen befindet sich in der Nähe des Würmsees in Burgwedel (Region Hannover). Dort war im vergangenen Jahr eine 56-jährige Frau gewaltsam getötet worden. Im September 2022 wurde sie in ihrer Laube am See erstochen. Ihr Leichnam ist bis heute verschwunden. "Natürlich ist es möglich, dass es die Dame sein könnte", sagte ein Polizeisprecher am Montag. "Das beziehen wir mit ein."

VIDEO: Pilzsammler finden Leiche bei Großburgwedel (13.10.2023) (1 Min)

Mörder schweigt zum Versteck des Leichnams

Im September 2023 war ein 55-Jähriger wegen Mordes an der 56-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er schweigt zu der Frage, wo er sein Opfer versteckt hat. Mehrere Medien hatten nach dem Knochenfund einen möglichen Zusammenhang zu dem Fall hergestellt. Ein Pilzsammler hatte die Knochen am Donnerstag im Wald gefunden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben am Freitag über mehrere Stunden hinweg die menschlichen Überreste geborgen. "Wie lange die Leiche da lag und wann die Frau gestorben ist, liegt uns noch nicht vor", sagte der Polizeisprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2023 | 06:30 Uhr