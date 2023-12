Leiche in Tonne: Polizei sucht Verdächtigen im Raum Hannover Stand: 14.12.2023 12:43 Uhr Die Polizei hat ihre Fahndung im Fall einer in Düsseldorf entdeckten Frauenleiche auf die Region Hannover ausgeweitet. Zunächst hatte sie den Verdächtigen unter anderem im Landkreis Schaumburg vermutet.

Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der 58-jährige Ralf Simmendinger sowohl in den Landkreis als auch in die Region Verbindungen hat. Das Suchgebiet sei um die Orte Barsinghausen und Wunstorf erweitert worden, wie die Polizei auf Nachfrage von NDR Niedersachsen sagte. Im Landkreis Schaumburg erhofft sich die Polizei vor allem aus der Bevölkerung in Rinteln, Bückeburg, Bad Nenndorf und Bad Eilsen Hinweise zum Aufenthaltsort des 58-Jährigen. Er wird per Untersuchungshaftbefehl gesucht.

Frauenleiche in Düsseldorf in Tonne entdeckt

Bereits am 5. Dezember hatten Ermittler die Leiche einer 36-Jährigen auf dem Balkon einer Wohnung in Düsseldorf entdeckt. Beamte waren den Angaben nach wegen Hausfriedensbruchs zu dem Mehrfamilienhaus gefahren - dabei entdeckten sie die Tote in einer luftdicht verschlossenen Tonne. Seitdem wird nach dem 58-jährigen Wohnungsinhaber gefahndet. Wie der WDR berichtet, soll die Tote aus dem Drogenmillieu stammen und eine Beziehung zu dem Flüchtigen gehabt haben. Die Obduktion der Leiche habe Spuren von Gewalt ergeben.

Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich bei der Mordkommission der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer (0211) 87 00 zu melden.

