Stand: 02.07.2021 10:25 Uhr Leiche in Freden: Gut saniertes Gebiss soll Hinweise bringen

Nach dem Fund einer zum Teil skelettierten Leiche im März in einem Waldstück bei Freden (Landkreis Hildesheim) ist die Identität des Toten weiter unklar. Die Ermittler nehmen nun den Zahnstatus in den Fokus. Laut Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) soll das Gebiss des Toten aufwändig und qualitativ gut saniert worden sein. "Mit der Bekanntmachung des Zahnstatus in zahnärztlichen Fachzeitschriften hoffen die zuständigen Beamten auf den Eingang von Anhaltspunkten", heißt es in einer Mitteilung. Sie Beamten bitten zudem weiterhin auch Optiker und Augenärzte um Mithilfe, weil die bei der Leiche gefundene Brille auf eine "außergewöhnliche Sehschwäche" hinweise.

