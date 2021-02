Leiche aus brennendem Gebäude in Celle wird untersucht Stand: 19.02.2021 15:43 Uhr Einen Tag nach dem Brand eines leer stehenden Gebäudes in Celle ist die Identität des dort gefundenen Toten noch unklar. Die Leiche soll laut Polizei rechtsmedizinisch untersucht werden.

Vielleicht wisse man danach mehr, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen schwerer Brandstiftung mit Todesfolge. Vier Jugendliche wurden vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, den Brand verursacht zu haben.

Jugendliche hielten sich in der Nähe auf

Der Brand war am Mittwoch gegen Mitternacht in dem heruntergekommenen Flachdachgebäude auf dem Gelände des Güterbahnhofs ausgebrochen. Einsatzkräfte fanden den Leichnam während der Löscharbeiten. In der Vergangenheit hatte es nach Angaben der Polizei in dem Bereich mehrfach Brandstiftungen gegeben. Deshalb suchten die Polizisten auch den umliegenden Bereich nach möglichen Verdächtigen ab. Dabei trafen sie auf die zwei männliche und zwei weibliche Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Es bestehe der Verdacht, dass sie den Brand gelegt haben, so die Ermittler. Ob fahrlässig oder mit Absicht, sei noch unklar.

