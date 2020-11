Stand: 16.11.2020 12:25 Uhr Leibniz-Uni in Hannover: Steht Klimaforschung vor dem Aus?

Die Wetter- und Klimaforschung in Hannover steht offenbar wegen des Spardrucks an der Leibniz Universität auf der Kippe. "Ich bin in keiner Weise erfreut über die Schließungspläne. Und die Studierenden sehen das ausgesprochen kritisch", sagte Clemens Walther, Professor und Dekan der Fakultät. Gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) verwies er auf die Forschungsstärke der Meteorologen, die international gut vernetzt seien. Ihre Forschung zur Veränderung des Stadtklimas im Klimawandel sei einmalig. Präsident Volker Epping betonte, bisher seien keine Entscheidungen gefallen. Der Leibniz Universität fehlen dem HAZ-Bericht zufolge 2020 und in den Folgejahren jeweils rund fünf Millionen Euro, weil das Land zur Haushaltskonsolidierung das Budget gekürzt und einen teureren Stromvertrag ausgehandelt hat.

