Stand: 18.06.2021 09:31 Uhr Leibniz Uni Hannover plant mit Präsenz zum Wintersemester

Im Wintersemester 2021/2022 will die Leibniz Universität Hannover wieder zur Präsenzlehre zurückkehren. Die aktuelle Raumplanung sei bereits auf normalen Präsenzbetrieb ausgerichtet. Allerdings weist die Hochschulleitung darauf hin, dass ein pandemiebedingter, kurzfristiger Umstieg auf ein weiteres Online-Semester auch möglich sein könnte. "Die wesentliche Voraussetzung für einen Präsenzbetrieb in Gänze ist der politisch zu veranlassende Verzicht auf die Abstandsregeln", heißt es von der Uni. Sollten die Abstandsregeln weiter gelten, würde die Leibniz Universität eigenen Angaben zufolge in die Online-Lehre gehen müssen, weil dann ein Präsenzbetrieb organisatorisch und infrastrukturell nicht abbildbar sei. Angesichts der derzeitigen Entwicklung der Infektionszahlen und des Impffortschritts geht die Universität aber davon aus, in den Präsenzbetrieb zurückkehren zu können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.06.2021 | 13:30 Uhr