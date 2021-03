Stand: 30.03.2021 15:58 Uhr Leibniz-Uni Hannover fragt Online nach Corona-Folgen

Die Leibniz-Universität in Hannover will erforschen, wie die Menschen mit der Corona-Krise klarkommen. Deshalb bitten die Forscher darum, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Es geht darum, wie die Menschen die Krise bewältigen: So fragen die Forschenden unter anderem nach der Arbeitssituation und wer den Haushalt macht - und ob sich etwas während der Pandemie verändert hat. Laut Uni soll die Studie dazu führen, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie sich die Krise auf einzelne Menschen auswirkt - aber auch auf die Gesellschaft insgesamt. Daraus sollen dann wissenschaftlich fundierte Vorschläge für die Politik erarbeitet und individuelle Hilfen entworfen werden.

