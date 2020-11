Stand: 30.11.2020 13:02 Uhr Lehrter muss 900.000 Euro Krankentagegeld zurückzahlen

Ein Mann aus Lehrte (Region Hannover) muss fast 900.000 Euro Krankentagegeld plus Zinsen zurückzahlen. Das hat das Landgericht Hildesheim am Montag entschieden. Das Gericht sah es damit als erwiesen an, dass der Mann seine Versicherung betrogen hat, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach mehreren Jobwechseln hatte sich der Mann zwischen 2008 und 2017 immer wieder krankschreiben lassen und so das Krankentagegeld von der Versicherung kassiert. Nebenbei studierte der Mann aber Medizin. Das sei eine Art Therapie gewesen, führte der Verteidiger an. Das Gericht folgte dem nicht. Dass der Mann das Medizin-Studium erfolgreich beendet habe, widerlege zudem, dass er vollständig arbeitsunfähig gewesen sei, so die Richter.

