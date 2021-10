Stand: 22.10.2021 08:52 Uhr Lehrte: Weißes Pulver in Paket löst ABC-Einsatz aus

Ein Feuerlöscher hat am Donnerstagabend einen ABC-Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. In einem Logistikzentrum in Lehrte (Region Hannover) war einem Mitarbeiter bei Entladearbeiten ein Paket heruntergefallen, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus diesem sei weißes Pulver gerieselt. Der Mitarbeiter habe eine Augenreizung verspürt. Daher seien die ABC-Einheiten alarmiert worden. Der Rangierbetrieb wurde den Angaben zufolge gestoppt und das Gelände weiträumig abgesperrt. Ladepapiere lagen nicht mehr vor, also begutachtete ein Messtrupp in leichten Schutzanzügen das Paket - darin war ein Feuerlöscher. Der Mitarbeiter kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.10.2021 | 09:30 Uhr