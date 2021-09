Stand: 29.09.2021 07:24 Uhr Lehrte: Stadtwerke-Mitarbeiter stürzt in Schacht und stirbt

In Lehrte (Region Hannover) ist ein Mann am Dienstagabend in einen Schacht einer ökologischen Entwässerungsanlage gestürzt und gestorben. Warum der 60 Jahre alte Mitarbeiter der Stadtwerke in den rund sechs Meter tiefen Schacht gefallen ist, ist laut Polizei noch unklar. Als die Einsatzkräfte ankamen, trieb er unter Wasser und war nicht ansprechbar. Wegen Schwefelwasserstoff und Methangasen in dem Schacht bestand nach Angaben der Feuerwehr Explosionsgefahr. Deshalb sei es sehr schwierig gewesen, den Mann zu bergen. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

