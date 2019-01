Stand: 18.01.2019 13:26 Uhr

Lehrte: Mädchen nach Unfall mit Müllauto gestorben

Nach dem Zusammenstoß mit einem Müllwagen in Lehrte (Region Hannover) ist ein elfjähriges Mädchen in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei Hannover sucht nach eigenen Angaben weiterhin nach dem Unfallverursacher. Laut Mitteilung wollte der Müllwagenfahrer am Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung zur Mielestraße nach rechts abbiegen. Dabei erfasste er die Schülerin, die bei Grün die Straße überqueren wollte. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ihm werde derzeit gefahndet. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem Fahrzeug um einen Müllwagen mit weißem Aufbau gehandelt haben. Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-1888.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.01.2019 | 10:30 Uhr