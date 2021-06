Stand: 23.06.2021 10:50 Uhr Lehrte: Jugendlicher verletzt sich beim Baden in Baggerteich

Bei einem Badeunfall in Lehrte (Region Hannover) ist ein Jugendlicher verletzt worden. Laut Polizei war der 15-Jährige im Ortsteil Steinwedel aus rund drei Metern Höhe in einen Baggerteich eines Kiesunternehmens gesprungen. Das Wasser sei an dieser Stelle recht flach gewesen, so die Polizei. Daher sei der Jugendliche an beiden Beinen verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete zusätzlich ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs gegen ihn ein, weil das Gelände mit dem Teich umzäunt und mit Verbotsschildern versehen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2021 | 13:30 Uhr