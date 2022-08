Stand: 22.08.2022 11:56 Uhr Lehrte: Gefahrgut-Einsatz bei der Deutschen Bahn

Die Feuerwehr Lehrte (Region Hannover) ist am Sonntagabend zu einem Gefahrgut-Einsatz auf das Megahub-Gelände der Deutschen Bahn ausgerückt. Ein Mitarbeiter des Güterbahnhofs hatte festgestellt, dass Flüssigkeit aus einem Tankcontainer austrat. Wegen des Gefahrstoff-Zeichens auf dem Container wurde ein ABC-Alarm ausgelöst. Einsatzkräfte in Chemikalien-Schutzanzügen hoben den Container in eine spezielle Auffangwanne und streuten den Gefahrstoff mit Bindemitteln ab. Im März hatte es am Megahub bereits einen ähnlichen Einsatz gegeben: Aus einem Tankcontainer war Gas ausgeströmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.08.2022 | 13:30 Uhr