Stand: 10.12.2020 08:12 Uhr Lehrte: Fußgänger nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 62 Jahre alter Fußgänger ist in Lehrte in der Region Hannover von einem Auto erfasst worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann zwischen haltenden Autos hindurch die Straße überqueren. Dabei wurde er vom Wagen eines 22-Jährigen erfasst. Der 62-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.12.2020 | 08:30 Uhr