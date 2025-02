Stand: 11.02.2025 07:23 Uhr Lehrte: Feuerwehr rettet verletzten Bewohner aus Wohnung

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag nach einem lauten Knall zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lehrte gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr schlugen Flammen aus einem Fenster im Dachgeschoss. Ein weiteres Fenster war aus den Angeln gerissen worden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde über eine Drehleiter gerettet. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Parallel löschten weitere Einsatzkräfte das im Badezimmer ausgebrochene Feuer. Aufgrund eines Gasgeruchs wurde die Gasversorgung im Haus vorübergehend abgeschaltet. Nachdem Entwarnung gegeben werden konnte, wurde das Gas vom Versorger wieder in Betrieb genommen. Die Brandwohnung ist unbewohnbar, alle anderen Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

