Stand: 04.09.2022 09:04 Uhr Lehrte: Böschungsbrand an Bahnstrecke wird zu Waldbrand

In der Region Hannover hat sich am Sonnabend ein Böschungsbrand an einer Bahnstrecke zu einem Waldbrand entwickelt. Die Flammen hätten sich wegen Trockenheit und mittelstarken Windes schnell ausbreiten können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Lehrte. Das Feuer sei schließlich im angrenzenden Wald vom Boden auf die Baumkronen übergegangen. Etwa 350 Feuerwehrleute konnten den Brand demnach in der Nacht unter Kontrolle bringen, einzelne Abschnitte flammten aber immer wieder auf. Möglicherweise habe der Funkenflug eines vorbeifahrenden Zuges die Flammen entfacht, sagte ein Polizeisprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.09.2022 | 09:00 Uhr