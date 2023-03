Lehrermangel und Unterrichtsausfall: Gibt es doch eine Lösung? Stand: 08.03.2023 14:24 Uhr Wie steht es um die Lehrerversorgung in Niedersachsen? Die Antwort ist einfach: schlecht. Nichts neues, aber laut Kultusministerin Hamburg dringender denn je. Für Montag hat sie zum Kongress eingeladen.

Mit dabei sein werden unter anderem Gewerkschaften, Lehrkräfte-Verbände. Sie sollen gemeinsam Wege suchen und später einmal beschließen, um eine Verbesserung im Bereich der Bildung zu erreichen. Dabei geht es unter anderem um Themen wie die dünne Personaldecke an Schulen und den häufigen Unterrichtsausfall. Den aktuellen Stand und einen doch eher düsteren Blick in die Zukunft hatte Ministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) im Dezember formuliert. Für viele wenig überraschend, aber doch bemerkenswert deutlich: "Mindestens zehn Jahre werden wir durch eine Talsohle gehen, wo wir nicht ausreichend Lehrkräfte haben werden", sagte die Politikerin im Interview mit dem NDR Niedersachsen.

Ministerin Hamburg vor Quadratur des Kreises

Mit ihrer Einschätzung hatte sie eine Diskussion ausgelöst, aber auch Lob bekommen: Der niedersächsische Philologenverband freute sich über die Äußerung, sprach in dem Zuge von "Jahren der Überbrückung". Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verlangt den großen Wurf, lobt den Umgang "mit echten Zahlen" und fordert: Das Land müsse endlich "bedarfsgerecht ausbilden". Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) begrüßt, dass die Grünen-Politikerin den Personalmangel offen einräumt und spricht bei der Lösung dieses Problems von der Quadratur des Kreises, vor der die Ministerin steht.

Gemeinsam für die Bildung: Fragen über Fragen

Dass sie die Aufgabe nicht alleine lösen kann, ist ihr bewusst. Schon zwei Wochen nach ihrer Vereidigung im vergangenen Herbst sprach sie von Brettern, die zu dick seien, um sie alleine zu bohren. Sie appellierte an die Mitglieder des Kultusausschusses, sich gemeinsam für eine bessere Bildung einzusetzen.

Nun also der Kongress am Montag und die Möglichkeit für die Eingeladenen in den Austausch zu gehen, sich den offenen Fragen zu stellen, die vermutlich alle Beteiligten im Bildungs-Sektor, aber auch Eltern im Kopf haben: Wie kann der Lehrkräftemangel beseitigt werden? Wie kann der Beruf für Interessierte attraktiver werden? Wie kann Unterrichtsausfall vermieden werden? Wie muss die Lehrkräfte-Ausbildung verändert werden?

Kongress liefert keine konkreten Ergebnisse

Am Montagvormittag wird es einen Vortrag von Prof. Olaf Köller von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (KMK) geben. Darauf soll laut Pressestelle Ministerin Hamburg sprechen, anschließend soll es eine Art Aussprache geben. Am Nachmittag gehen die Teilnehmenden in Workshops. Der Kongress soll ein Auftakt sein, Ergebnisse werde es im Anschluss dementsprechend wohl noch nicht geben.

Schwächen in Deutsch und Mathe

Auf der Agenda stehen neben dem Lehrkräftemangel auch die Schwächen niedersächsischer Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathe - gerade in den Grundschulen. Dass es dort einiges zu tun gibt, hatte der IQB-Bildungsmonitor für das Jahr 2021 im vergangenen Dezember ergeben. Hamburg will deshalb mehr Fachunterricht in den beiden Kernfächern anbieten. Ein weiteres dickes Brett, das zu bohren ist.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 13.03.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung